Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Antalyaspor Braian Samudio ile 1. dakikada 1-0 öne geçti. Beşiktaş Ciro Immobile ile 13. dakikada bu gole yanıt verdi ve duruu 1-1 getirdi. Siyah beyazlı takımın yıldızı Immobile, 23. dakikada tekrar sahneye çıktı ve durumu 2-1 yaptı. İlk yarı başka gol çıkmadı ve oyuncular devreye bu skorla gitti. Antalyaspor, 51. dakikada Braian Samudio ile durumu 2-2'ye getirdi. Beşiktaş bu golden 5 dakika sonra Rafa Silva ile tekrar öne geçti. Maçta son sözü 90+5'te Ernest Muçi söyledi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 4-2 üstün ayrıldı.
Antalyaspor'da Güray Vural, 63. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
TARİHE GEÇEN GOL
Konuk ekibin 23. saniyede attığı gol, Akdeniz ekibinin Beşiktaş ağlarına gönderdiği en erken gol oldu.
BEŞİKTAŞ'IN YENİLERİ YILDIZLAŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ciro Immobile ve Rafa Silva gollerine devam etti. Rafa resmi maçlarda 3 gol, 1 asiste ulaşırken, Ciro Immobile ise 3 gollük katkı verdi.
6 YIL SONRA BİR İLK
Beşiktaş tam 7 yıl sonra kendi sahasında Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlı takım, daha önceki 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Antalyaspor ise ikinci hafta sonunda 1 puanda kaldı.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK!
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Van Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin aldığı için son birkaç antrenmana katılamayan Masuaku'nun yerine sol bekte Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
YENİLER İLK KEZ DOLMABAHÇE'DE!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı.
Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı.
Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.
İKİ KUPA TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi.
Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.
EMİRHAN TOPÇU SOL BEKTE
Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu, orijinal mevkisi sol stoper olmasına karşın bu müsabakada zorunlu olarak sol bekte görev aldı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol bek oyuncularından Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığının sürmesi ve Masuaku'nun hazır olmaması gerekçesiyle savunmanın solunda Emirhan'a forma şansı verdi.
92 GÜN SONRA TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıktı.
Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Atakaş Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye forma ve kartal heykeli takdim etti.
BRONCKHORST'A BÜYÜK DESTEK
Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nda ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi.
MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI
Antalyaspor, 23. saniyede Samudio'nun golüyle maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson, topu kontrol edemeyince Van de Streek araya girdi ve savunma arkasına Erdoğan'a gönderdi. Erdoğan Yeşilyurt bekletmeden yanındaki Samudio'ya bıraktı ve o da boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ HEMEN CEVAP VERDİ!
Beşiktaş, 13. dakikada İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile beraberliği yakaladı. Milot Rashica'nın savunma arkasına yerden gönderdiği topu çok iyi kontrol eden Ciro, yerden sert vurdu. Yakın direğe çarpan top ağlarla buluştu.
IMMOBILE YİNE SAHNEDE
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, yine sahneye çıktı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Semih Kılıçsoy'un soldan ceza sahasınaçevirdiği topu çok iyi takip eden Immobile, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ 3'Ü ATTI AMA İPTAL OLDU!
Siyah beyazlı takım, rakibi karşısında Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.
Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.
ÇOK NET FIRSAT KAÇTI!
Al-Musrati'nin derinlemesine pasında Rafa Silva, rakibini harika ekarte edip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli yıldızın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Semih Kılıçsoy tamamlamak istese de savunmada Veysel yetişti ve topun kaleye yönelmesine izin vermedi.
İlk yarıda başka kritik bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş devreye 2-1 önde girdi.
ANTALYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI
Antalyaspor, ikinci yarıya etkili başladı. Konuk ekip ilk golü atan Samudio ile beraberlik golünü de buldu. Sol kanattan topu alan Erdoğan Yeşilyurt, arka direğe çok iyi kesti. O bölgede topa yükselen Samudio, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.
BU KEZ RAFA SILVA SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş, Rafa Silva ile Antalyaspor'un golüne hemen cevap verdi. Rashica'nın savunma arkasına gönderdiği topu çok iyi kontrol eden Rafa, karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.
HAKEM SARI, VAR KIRMIZI KART DEDİ!
Antalyaspor, Güray Vural'ın kırmızı kart görmesiyle birlikte sahada 10 kişi kaldı. Sağdan ceza sahasına girmek isteyen Rafa Silva'ya faul yaptı. Pozisyona ilk önce sarı kart gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın müdahalesiyle verdiği sarı kartı kırmızıya çevirdi ve Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.
EMİRHAN'IN GOLÜ BU KEZ OFSAYTA TAKILDI!
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yine topu ağlara gönderdi ama bu kez de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Rafa Silva'nın ortasında Gedson topu arka direğe doldurdu. O bölgede topu iyi takip eden Emirhan 65. dakikada topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
Beşiktaş, oyuna sonradan giren Muçi'nin golüyle durumu 4-2'ye getirdi. Yeni transfer Ndour'un savunma arkasına gönderdiği topa çok iyi hareketlenen Ernest Muçi, kaleciyle karşı karşıya sağ ayağıyla iyi bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Maçta başka kritik bir pozisyon olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.
29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Antalyaspor skorda dengeyi sağladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında Samudio'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rashica'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve süratle ceza sahasına girerek kaleci Piric ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
63. dakikada Antalyasporlu futbolcu Güray Vural, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'inci dakikada yaşanan pozisyonda Güray, Antalyaspor ceza sahasının dışında sol çaprazda Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal etti ve Güray Vural'a kırmızı kart gösterdi.
88. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ndour'un kendi yarı sahasından sağ ayağının dışıyla şık pasında savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Muçi, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu (Dk. 67 Masuaku), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva (Dk. 87 Muçi), Semih Kılıçsoy (Dk. 67 Ndour), Immobile (Dk. 83 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Antalyaspor: Piric, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 84 Emre Uzun), Güray Vural, Soner Dikmen (Dk. 84 Gaich), Erdal Rakip (Dk. 82 Burak İngenç), Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Samudio, Larsson (Dk. 66 Kaluzinski)
Goller: Dk. 1 ve 51 Samudio (Antalyaspor), Dk. 13 ve 23 Immobile, Dk. 56 Rafa Silva, Dk. 90+5 Muçi (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 63 Güray Vural (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Colley, Dk. 55 Semih Kılıçsoy, Dk. 67 Masuaku, Dk. 89 Al-Musrati (Beşiktaş), Dk. 76 Kelven (Antalyaspor)
Antalyaspor Braian Samudio ile 1. dakikada 1-0 öne geçti. Beşiktaş Ciro Immobile ile 13. dakikada bu gole yanıt verdi ve duruu 1-1 getirdi. Siyah beyazlı takımın yıldızı Immobile, 23. dakikada tekrar sahneye çıktı ve durumu 2-1 yaptı. İlk yarı başka gol çıkmadı ve oyuncular devreye bu skorla gitti. Antalyaspor, 51. dakikada Braian Samudio ile durumu 2-2'ye getirdi. Beşiktaş bu golden 5 dakika sonra Rafa Silva ile tekrar öne geçti. Maçta son sözü 90+5'te Ernest Muçi söyledi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 4-2 üstün ayrıldı.
Antalyaspor'da Güray Vural, 63. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
TARİHE GEÇEN GOL
Konuk ekibin 23. saniyede attığı gol, Akdeniz ekibinin Beşiktaş ağlarına gönderdiği en erken gol oldu.
BEŞİKTAŞ'IN YENİLERİ YILDIZLAŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ciro Immobile ve Rafa Silva gollerine devam etti. Rafa resmi maçlarda 3 gol, 1 asiste ulaşırken, Ciro Immobile ise 3 gollük katkı verdi.
6 YIL SONRA BİR İLK
Beşiktaş tam 7 yıl sonra kendi sahasında Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlı takım, daha önceki 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Antalyaspor ise ikinci hafta sonunda 1 puanda kaldı.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK!
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Van Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin aldığı için son birkaç antrenmana katılamayan Masuaku'nun yerine sol bekte Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
YENİLER İLK KEZ DOLMABAHÇE'DE!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı.
Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı.
Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.
İKİ KUPA TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi.
Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.
EMİRHAN TOPÇU SOL BEKTE
Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu, orijinal mevkisi sol stoper olmasına karşın bu müsabakada zorunlu olarak sol bekte görev aldı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol bek oyuncularından Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığının sürmesi ve Masuaku'nun hazır olmaması gerekçesiyle savunmanın solunda Emirhan'a forma şansı verdi.
92 GÜN SONRA TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıktı.
Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Atakaş Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye forma ve kartal heykeli takdim etti.
BRONCKHORST'A BÜYÜK DESTEK
Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nda ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi.
MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI
Antalyaspor, 23. saniyede Samudio'nun golüyle maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson, topu kontrol edemeyince Van de Streek araya girdi ve savunma arkasına Erdoğan'a gönderdi. Erdoğan Yeşilyurt bekletmeden yanındaki Samudio'ya bıraktı ve o da boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ HEMEN CEVAP VERDİ!
Beşiktaş, 13. dakikada İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile beraberliği yakaladı. Milot Rashica'nın savunma arkasına yerden gönderdiği topu çok iyi kontrol eden Ciro, yerden sert vurdu. Yakın direğe çarpan top ağlarla buluştu.
IMMOBILE YİNE SAHNEDE
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, yine sahneye çıktı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Semih Kılıçsoy'un soldan ceza sahasınaçevirdiği topu çok iyi takip eden Immobile, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ 3'Ü ATTI AMA İPTAL OLDU!
Siyah beyazlı takım, rakibi karşısında Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.
Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.
ÇOK NET FIRSAT KAÇTI!
Al-Musrati'nin derinlemesine pasında Rafa Silva, rakibini harika ekarte edip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli yıldızın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Semih Kılıçsoy tamamlamak istese de savunmada Veysel yetişti ve topun kaleye yönelmesine izin vermedi.
İlk yarıda başka kritik bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş devreye 2-1 önde girdi.
ANTALYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI
Antalyaspor, ikinci yarıya etkili başladı. Konuk ekip ilk golü atan Samudio ile beraberlik golünü de buldu. Sol kanattan topu alan Erdoğan Yeşilyurt, arka direğe çok iyi kesti. O bölgede topa yükselen Samudio, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.
BU KEZ RAFA SILVA SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş, Rafa Silva ile Antalyaspor'un golüne hemen cevap verdi. Rashica'nın savunma arkasına gönderdiği topu çok iyi kontrol eden Rafa, karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.
HAKEM SARI, VAR KIRMIZI KART DEDİ!
Antalyaspor, Güray Vural'ın kırmızı kart görmesiyle birlikte sahada 10 kişi kaldı. Sağdan ceza sahasına girmek isteyen Rafa Silva'ya faul yaptı. Pozisyona ilk önce sarı kart gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın müdahalesiyle verdiği sarı kartı kırmızıya çevirdi ve Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.
EMİRHAN'IN GOLÜ BU KEZ OFSAYTA TAKILDI!
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yine topu ağlara gönderdi ama bu kez de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Rafa Silva'nın ortasında Gedson topu arka direğe doldurdu. O bölgede topu iyi takip eden Emirhan 65. dakikada topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
Beşiktaş, oyuna sonradan giren Muçi'nin golüyle durumu 4-2'ye getirdi. Yeni transfer Ndour'un savunma arkasına gönderdiği topa çok iyi hareketlenen Ernest Muçi, kaleciyle karşı karşıya sağ ayağıyla iyi bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Maçta başka kritik bir pozisyon olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.
29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Antalyaspor skorda dengeyi sağladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında Samudio'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rashica'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve süratle ceza sahasına girerek kaleci Piric ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
63. dakikada Antalyasporlu futbolcu Güray Vural, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'inci dakikada yaşanan pozisyonda Güray, Antalyaspor ceza sahasının dışında sol çaprazda Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal etti ve Güray Vural'a kırmızı kart gösterdi.
88. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ndour'un kendi yarı sahasından sağ ayağının dışıyla şık pasında savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Muçi, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu (Dk. 67 Masuaku), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva (Dk. 87 Muçi), Semih Kılıçsoy (Dk. 67 Ndour), Immobile (Dk. 83 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Antalyaspor: Piric, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 84 Emre Uzun), Güray Vural, Soner Dikmen (Dk. 84 Gaich), Erdal Rakip (Dk. 82 Burak İngenç), Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Samudio, Larsson (Dk. 66 Kaluzinski)
Goller: Dk. 1 ve 51 Samudio (Antalyaspor), Dk. 13 ve 23 Immobile, Dk. 56 Rafa Silva, Dk. 90+5 Muçi (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 63 Güray Vural (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Colley, Dk. 55 Semih Kılıçsoy, Dk. 67 Masuaku, Dk. 89 Al-Musrati (Beşiktaş), Dk. 76 Kelven (Antalyaspor)
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