ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi rahat geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u konuk etti.
Servet Tazegül'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ÇİMSA ÇBK Mersin, 83-70 kazandı.
Bu sonuçla birlikte ÇİMSA ÇBK Mersin, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Melikgazi Katseri Basketbol ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 10, Büşra Akbaş 4, Juskaite 12, Burke 16, Razheva 7, Sevgi Tonguç, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Sinem Ataş 15, Eslem Güler 2, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 28, Williams 14, Merve Arı 6, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 6, Doğa Adıcan 8, Merve Uygül 6, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin
1. Periyot: 16-14
Devre: 39-32
3. Periyot: 61-51
