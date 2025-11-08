08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
0-245'
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
0-02'
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-086'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-045'
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
1-016'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
0-016'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
0-017'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-183'
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-042'
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi rahat geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-70 yendi.

calendar 08 Kasım 2025 19:42
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi rahat geçti!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u konuk etti.

Servet Tazegül'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ÇİMSA ÇBK Mersin, 83-70 kazandı.

Bu sonuçla birlikte ÇİMSA ÇBK Mersin, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Melikgazi Katseri Basketbol ise 4. mağlubiyetini yaşadı.


Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 10, Büşra Akbaş 4, Juskaite 12, Burke 16, Razheva 7, Sevgi Tonguç, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Sinem Ataş 15, Eslem Güler 2, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 28, Williams 14, Merve Arı 6, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 6, Doğa Adıcan 8, Merve Uygül 6, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin

1. Periyot: 16-14

Devre: 39-32

3. Periyot: 61-51

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 5 5 2 13 6 20
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 20 15 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 12 22 13
13 Kasımpaşa 12 2 5 5 11 15 11
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
