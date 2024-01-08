Çıkıştaki Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de salı akşamı Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çıkıştaki Rizespor'un konuğu Beşiktaş
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08 Ocak 2024 13:32
 Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında salı akşamı Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlığı olan Sinan Osmanoğlu ve Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.

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