Çıkıştaki Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında salı akşamı Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlığı olan Sinan Osmanoğlu ve Laine, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlığı olan Sinan Osmanoğlu ve Laine, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.
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