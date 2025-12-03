03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
0-08'
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-481'
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Çifte şampiyonluk için 'papaya kuralları' devre dışı

McLaren, çifte şampiyonluk kazanmak için ünlü 'papaya kuralları'nı devre dışı bırakacak.

calendar 03 Aralık 2025 16:07
Fotoğraf: Imago
Çifte şampiyonluk için 'papaya kuralları' devre dışı
McLaren'ın kutsal kabul edilen "papaya kuralları", Abu Dabi GP'de bir kenara konacak.

Norris, Abu Dabi'de şampiyonluk için tamamen kendi sonucuna bağlı bir durumda. Tek ihtiyacı bir üçüncü sıra. Piastri için ise tablo daha karmaşık; Norris'i 17, Verstappen'i 5 puan farkla geçmesi gerekiyor.

Katar GP'deki strateji hatasının ardından Piastri'nin açıkça kaybettiğini söylemesi, Stella'yı zor bir soruyla baş başa bıraktı; McLaren çifte şampiyonluk şansını korumak için bir pilotuna emir vermek zorunda kalabilir mi?


Stella, takımın son yarışlarda kendi potansiyelini heba ettiğini açıkça kabul etti, "Bir takım olarak odaklanmamız gereken ilk şey, mükemmel bir yarış hafta sonu çıkarmaya hazır olmak" dedi.

"Aracın hızı var, pilotlar olağanüstü iş çıkarıyor ama Las Vegas'taki çifte diskalifiye ve Katar'da güvenlik aracı altında pite girmemek gibi hatalar yüzünden elimizdeki potansiyeli kullanamadık."

İtalyan takım patronu, şampiyonluk uğruna gerekirse takım emirleri kullanabileceklerini net şekilde dile getirdi.

"İki pilotumuz da şampiyonluk mücadelesinde ve yaklaşımımız değişmeyecek. Oscar ve Lando'nun kendi hayallerini kovalamalarına izin vereceğiz. Ama en önemlisi, iki pilotumuzdan biriyle Verstappen'i yenebilecek durumda olmamız."

Stella, tarihte üçüncü sıradaki pilotun şampiyon çıktığı sezonları da hatırlattı.

"2007 ve 2010'da olduğu gibi, bu tür durumlarda bazen üçüncü sıradaki kazanır. Oscar hızlı ve bunu hak ediyor."

Verstappen'in güçlü yükselişi nedeniyle McLaren'ın takım içi özgürlük politikasını zorlayan baskı giderek artıyor.

Buna ek olarak Norris'in bilmesi gereken kritik istatistik de şu; F1'de son yarışa üç veya daha fazla pilot şampiyonluk şansı ile girdiğinde, liderin çoğu kez şampiyonluğu kaybettiği bir trend var.

Abu Dabi, sadece bir final değil; McLaren'ın prensipleriyle şampiyonluk arayışı arasındaki en kritik sınav olacak.

 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.