Çifte şampiyonluk için 'papaya kuralları' devre dışı

McLaren'ın kutsal kabul edilen "papaya kuralları", Abu Dabi GP'de bir kenara konacak.Norris, Abu Dabi'de şampiyonluk için tamamen kendi sonucuna bağlı bir durumda. Tek ihtiyacı bir üçüncü sıra. Piastri için ise tablo daha karmaşık; Norris'i 17, Verstappen'i 5 puan farkla geçmesi gerekiyor.Katar GP'deki strateji hatasının ardından Piastri'nin açıkça kaybettiğini söylemesi, Stella'yı zor bir soruyla baş başa bıraktı; McLaren çifte şampiyonluk şansını korumak için bir pilotuna emir vermek zorunda kalabilir mi?Stella, takımın son yarışlarda kendi potansiyelini heba ettiğini açıkça kabul etti, "Bir takım olarak odaklanmamız gereken ilk şey, mükemmel bir yarış hafta sonu çıkarmaya hazır olmak" dedi."Aracın hızı var, pilotlar olağanüstü iş çıkarıyor ama Las Vegas'taki çifte diskalifiye ve Katar'da güvenlik aracı altında pite girmemek gibi hatalar yüzünden elimizdeki potansiyeli kullanamadık."İtalyan takım patronu, şampiyonluk uğruna gerekirse takım emirleri kullanabileceklerini net şekilde dile getirdi."İki pilotumuz da şampiyonluk mücadelesinde ve yaklaşımımız değişmeyecek. Oscar ve Lando'nun kendi hayallerini kovalamalarına izin vereceğiz. Ama en önemlisi, iki pilotumuzdan biriyle Verstappen'i yenebilecek durumda olmamız."Stella, tarihte üçüncü sıradaki pilotun şampiyon çıktığı sezonları da hatırlattı."2007 ve 2010'da olduğu gibi, bu tür durumlarda bazen üçüncü sıradaki kazanır. Oscar hızlı ve bunu hak ediyor."Verstappen'in güçlü yükselişi nedeniyle McLaren'ın takım içi özgürlük politikasını zorlayan baskı giderek artıyor.Buna ek olarak Norris'in bilmesi gereken kritik istatistik de şu; F1'de son yarışa üç veya daha fazla pilot şampiyonluk şansı ile girdiğinde, liderin çoğu kez şampiyonluğu kaybettiği bir trend var.Abu Dabi, sadece bir final değil; McLaren'ın prensipleriyle şampiyonluk arayışı arasındaki en kritik sınav olacak.