Serbest oyuncu durumundaki tecrübeli oyun kurucu Chris Paul'un üç takım arasında karar vermeye çalıştığı bildiriliyor: Los Angeles Clippers, Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks.
2024 yazında San Antonio Spurs ile 11 milyon dolarlık tek yıllık bir kontrat imzalayan Paul, geçtiğimiz sezon tüm 82 maçta forma giydi.
Paul daha önce hem Clippers hem de Suns forması giymişti. Bucks'a transfer olması halinde ise eski koçu Doc Rivers ile yeniden bir araya gelme fırsatı doğacak.
ESPN'den Shams Charania, SportsCenter programında, "Chris Paul'un Clippers, Suns ve Bucks'tan ciddi ilgiler aldığı belirtiliyor. Çarşamba günü Bucks yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Pat McAfee Show'a birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Batı Yakası'nda kalmak istediğini söylemişti. Şu an bu seçenekleri değerlendiriyor," ifadelerini kullandı.
Chris Paul geçtiğimiz sezonu 8.8 sayı, 3.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla tamamladı.
2024 yazında San Antonio Spurs ile 11 milyon dolarlık tek yıllık bir kontrat imzalayan Paul, geçtiğimiz sezon tüm 82 maçta forma giydi.
Paul daha önce hem Clippers hem de Suns forması giymişti. Bucks'a transfer olması halinde ise eski koçu Doc Rivers ile yeniden bir araya gelme fırsatı doğacak.
ESPN'den Shams Charania, SportsCenter programında, "Chris Paul'un Clippers, Suns ve Bucks'tan ciddi ilgiler aldığı belirtiliyor. Çarşamba günü Bucks yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Pat McAfee Show'a birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Batı Yakası'nda kalmak istediğini söylemişti. Şu an bu seçenekleri değerlendiriyor," ifadelerini kullandı.
Chris Paul geçtiğimiz sezonu 8.8 sayı, 3.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla tamamladı.