Serbest oyuncu durumundaki tecrübeli oyun kurucu Chris Paul'un üç takım arasında karar vermeye çalıştığı bildiriliyor: Los Angeles Clippers, Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks.2024 yazında San Antonio Spurs ile 11 milyon dolarlık tek yıllık bir kontrat imzalayan Paul, geçtiğimiz sezon tüm 82 maçta forma giydi.Paul daha önce hem Clippers hem de Suns forması giymişti. Bucks'a transfer olması halinde ise eski koçu Doc Rivers ile yeniden bir araya gelme fırsatı doğacak.ESPN'den Shams Charania, SportsCenter programında,ifadelerini kullandı.Chris Paul geçtiğimiz sezonu 8.8 sayı, 3.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla tamamladı.