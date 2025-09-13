China Suarez'den Icardi'ye destek

Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Eyüpspor maçında ağları havalandıran Arjantinli yıldız için bir paylaşım yaptı.



China Suarez, paylaşımında, "Sakatlıktan sonra ilk 11'de. Bu aylarda gösterdiğin tüm çabayı, yeniden oynamak için olan isteğini biliyorum. Seni seviyorum ve seninle çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Suarez'in paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



