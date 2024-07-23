Chevalier: "Fenerbahçe'den korkuyordum"

Lille forması giyen Lucas Chevalier, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Chevalier, "Fenerbahçe'den korkuyordum" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chevalier: 'Fenerbahçe'den korkuyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2024 13:49
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Lugano'yu geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda Fransa'dan Lille ile tur mücadelesi verecek.

Lille'den eşleşmeyle ilgili açıklama geldi. Fransız ekibinin kalecisi Lucas Chevalier, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

Chevalier, "Fenerbahçe, Lugano eşleşmesinde favori. Fenerbahçe'den korkuyordum çünkü eşleşebileceğimiz en tehlikeli takım olduklarını düşünüyorum. Lugano'nun yine onları da zor durumda bırakabileceğini tahmin ediyorum. Kimin geçeceğini bilmiyoruz. Rakip kim olursa olsun, hazır olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni hak etmek zorundayız." diye konuştu.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery