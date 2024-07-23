Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Lugano'yu geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda Fransa'dan Lille ile tur mücadelesi verecek.
Lille'den eşleşmeyle ilgili açıklama geldi. Fransız ekibinin kalecisi Lucas Chevalier, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.
Chevalier, "Fenerbahçe, Lugano eşleşmesinde favori. Fenerbahçe'den korkuyordum çünkü eşleşebileceğimiz en tehlikeli takım olduklarını düşünüyorum. Lugano'nun yine onları da zor durumda bırakabileceğini tahmin ediyorum. Kimin geçeceğini bilmiyoruz. Rakip kim olursa olsun, hazır olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni hak etmek zorundayız." diye konuştu.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Lille'den eşleşmeyle ilgili açıklama geldi. Fransız ekibinin kalecisi Lucas Chevalier, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.
Chevalier, "Fenerbahçe, Lugano eşleşmesinde favori. Fenerbahçe'den korkuyordum çünkü eşleşebileceğimiz en tehlikeli takım olduklarını düşünüyorum. Lugano'nun yine onları da zor durumda bırakabileceğini tahmin ediyorum. Kimin geçeceğini bilmiyoruz. Rakip kim olursa olsun, hazır olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni hak etmek zorundayız." diye konuştu.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
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