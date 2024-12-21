Cher Ndour: "Elimizden geleni yaptık"

Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cher Ndour: 'Elimizden geleni yaptık'
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21 Aralık 2024 21:24
Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Cher Ndour yaptığı açıklamada, "Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

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