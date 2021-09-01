Chelsea transferi Saul Niguez'i alarak kapattı

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Atletico Madrid'in dinamik orta alan oyuncusu Saul Niguez'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea transferi Saul Niguez'i alarak kapattı
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01 Eylül 2021 03:05
Yeni sezon hedefini Premier Lig şampiyonluğu olarak belirleyen Chelsea Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kadrosuna kattı.

Romelu Lukaku'yu transfer ederek gücüne güç katan Chelsea, Atletico Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez'in transferini tahtanın kapanmasına dakikalar kala açıkladı.

Chelsea'nin 1 yıl kiralama karşılığı Atletico Madrid'e 5 milyon euro ödediği, satın alma opsiyonunun ise 40 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Real Madrid altyapısından çıkıp Atletico Madrid'e U17 düzeyindeyken imza atan Saul Niguez, İspanya Milli Takımı ile de 19 maçta boy gösterdi.


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