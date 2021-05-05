Chelsea - Real Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.
Stanford Bridge'de oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Chelsea - Real Madrid maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Bilindiği gibi Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
İki takımın eksikleri
Chelsea'de Kovacic'in durumu net değil ve Sırp oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağı şüpheli.
Real Madrid'de ise Carvajal ve Vazquez kadroda yok. Mendy ile Varane'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Chelsea
Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Pulisic, Werner, Mount
Real Madrid
Courtois; Valverde, Ramos, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında Real Madrid ile oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Chelsea (2G 2B), rakibini ilk kez konuk edecek.
- Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına konuk olduğu son dört maçı kazanamayan ve bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabilen Real Madrid (2B 2M), en son Ekim 2014'te Liverpool'u mağlup etti (3-0).
- İlk maçını deplasmanda kaybetmediği son yedi Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Chelsea, turnuvadaki son yarı finalinde Atletico Madrid'e konuk olduğu ilk karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle dönmesine rağmen rakibine elenmişti (1-3).
- Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane bu eşleşmede Chelsea'yi elemeyi başarırsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finalde tur atlamayı başaran üç teknik direktörün rekoruna ortak olacak (4; Alex Ferguson, Carlo Ancelotti ve Marcello Lippi).
- Chelsea, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez finale kalmak için sahaya çıkarken; bunu daha fazla başaran sadece iki İngiliz takımı var: Manchester United ve Liverpool (dörder).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final oynayan takım olan Real Madrid, 17'nci kez adını finale yazdırmak istiyor. Zinedine Zidane yönetiminde dördüncü Şampiyonlar Ligi finalini arayan İspanyol devi, Fransız çalıştırıcı göreve gelmeden önce dört kez finale kalabilmişti.
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde görev yaptığı 18 iç saha maçının sadece dördünü kaybeden Chelsea Menajeri Thomas Tuchel (12G 2B), bu karşılaşmalarda toplam 48 gol sevinci yaşadı (ortalama 2.7 gol).
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde 71 gol atan Real Madrid forveti Karim Benzema, bu karşılaşmada fileleri havalandırırsa Raul'u (71) geride bırakarak turnuva tarihinde en fazla gol sevinci yaşayan dördüncü oyuncu unvanına tek başına sahip olacak.
- Chelsea orta sahası Mason Mount (22 yaş 115 gün) bu karşılaşmada gol atarsa, Wayne Rooney'nin (21 yaş 182 gün) ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bunu başaran en genç İngiliz oyuncu olacak. Turnuvanın bu aşamasında Chelsea formasıyla gol sevinci yaşayan son İngiliz, 2008'de Liverpool filelerini havalandıran Frank Lampard'dı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan orta saha oyuncusu, Real Madrid forması giyen Toni Kroos (59).
Stanford Bridge'de oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Chelsea - Real Madrid maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Bilindiği gibi Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
İki takımın eksikleri
Chelsea'de Kovacic'in durumu net değil ve Sırp oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağı şüpheli.
Real Madrid'de ise Carvajal ve Vazquez kadroda yok. Mendy ile Varane'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Chelsea
Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Pulisic, Werner, Mount
Real Madrid
Courtois; Valverde, Ramos, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında Real Madrid ile oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Chelsea (2G 2B), rakibini ilk kez konuk edecek.
- Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına konuk olduğu son dört maçı kazanamayan ve bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabilen Real Madrid (2B 2M), en son Ekim 2014'te Liverpool'u mağlup etti (3-0).
- İlk maçını deplasmanda kaybetmediği son yedi Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Chelsea, turnuvadaki son yarı finalinde Atletico Madrid'e konuk olduğu ilk karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle dönmesine rağmen rakibine elenmişti (1-3).
- Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane bu eşleşmede Chelsea'yi elemeyi başarırsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finalde tur atlamayı başaran üç teknik direktörün rekoruna ortak olacak (4; Alex Ferguson, Carlo Ancelotti ve Marcello Lippi).
- Chelsea, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez finale kalmak için sahaya çıkarken; bunu daha fazla başaran sadece iki İngiliz takımı var: Manchester United ve Liverpool (dörder).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final oynayan takım olan Real Madrid, 17'nci kez adını finale yazdırmak istiyor. Zinedine Zidane yönetiminde dördüncü Şampiyonlar Ligi finalini arayan İspanyol devi, Fransız çalıştırıcı göreve gelmeden önce dört kez finale kalabilmişti.
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde görev yaptığı 18 iç saha maçının sadece dördünü kaybeden Chelsea Menajeri Thomas Tuchel (12G 2B), bu karşılaşmalarda toplam 48 gol sevinci yaşadı (ortalama 2.7 gol).
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde 71 gol atan Real Madrid forveti Karim Benzema, bu karşılaşmada fileleri havalandırırsa Raul'u (71) geride bırakarak turnuva tarihinde en fazla gol sevinci yaşayan dördüncü oyuncu unvanına tek başına sahip olacak.
- Chelsea orta sahası Mason Mount (22 yaş 115 gün) bu karşılaşmada gol atarsa, Wayne Rooney'nin (21 yaş 182 gün) ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bunu başaran en genç İngiliz oyuncu olacak. Turnuvanın bu aşamasında Chelsea formasıyla gol sevinci yaşayan son İngiliz, 2008'de Liverpool filelerini havalandıran Frank Lampard'dı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan orta saha oyuncusu, Real Madrid forması giyen Toni Kroos (59).