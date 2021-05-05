Chelsea - Real Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.Stanford Bridge'de oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Chelsea - Real Madrid maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Bilindiği gibi Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.Chelsea'de Kovacic'in durumu net değil ve Sırp oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağı şüpheli.Real Madrid'de ise Carvajal ve Vazquez kadroda yok. Mendy ile Varane'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Pulisic, Werner, MountCourtois; Valverde, Ramos, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius- Avrupa kupalarında Real Madrid ile oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Chelsea (2G 2B), rakibini ilk kez konuk edecek.- İlk maçını deplasmanda kaybetmediği son yedi Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Chelsea, turnuvadaki son yarı finalinde Atletico Madrid'e konuk olduğu ilk karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle dönmesine rağmen rakibine elenmişti (1-3).- Chelsea, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez finale kalmak için sahaya çıkarken; bunu daha fazla başaran sadece iki İngiliz takımı var: Manchester United ve Liverpool (dörder).- Şampiyonlar Ligi kariyerinde görev yaptığı 18 iç saha maçının sadece dördünü kaybeden Chelsea Menajeri Thomas Tuchel (12G 2B), bu karşılaşmalarda toplam 48 gol sevinci yaşadı (ortalama 2.7 gol).- Chelsea orta sahası Mason Mount (22 yaş 115 gün) bu karşılaşmada gol atarsa, Wayne Rooney'nin (21 yaş 182 gün) ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bunu başaran en genç İngiliz oyuncu olacak. Turnuvanın bu aşamasında Chelsea formasıyla gol sevinci yaşayan son İngiliz, 2008'de Liverpool filelerini havalandıran Frank Lampard'dı.