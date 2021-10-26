İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Chelsea evinde Southampton'ı ağırladı. Stamford Bridge'de nefes kesen mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi, karşılaşmayı penaltılar sonunda 4-3 kazanan Chelsea çeyrek finale yükseldi.
Chelsea, Alman yıldızı Kai Havertz'in 44. dakikada attığı golle öne geçerken, Southampton'ın beraberlik sayısını 47. dakikada Che Adams kaydetti.
Penaltılarda Chelsea'de Alonso, Hudson-Odoi, Chilwell ve James ağları sarsarken, Mount başarılı olamadı. Southampton'da ise Armstrong, Long ve Smallbone meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, Walcott ve Smallbone ise ağları bulamadı.
Chelsea, Alman yıldızı Kai Havertz'in 44. dakikada attığı golle öne geçerken, Southampton'ın beraberlik sayısını 47. dakikada Che Adams kaydetti.
Penaltılarda Chelsea'de Alonso, Hudson-Odoi, Chilwell ve James ağları sarsarken, Mount başarılı olamadı. Southampton'da ise Armstrong, Long ve Smallbone meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, Walcott ve Smallbone ise ağları bulamadı.