Chelsea, penaltılarla çeyrek finalde

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Chelsea, Southampton'ı penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, penaltılarla çeyrek finalde
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26 Ekim 2021 23:50
İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Chelsea evinde Southampton'ı ağırladı. Stamford Bridge'de nefes kesen mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi, karşılaşmayı penaltılar sonunda 4-3 kazanan Chelsea çeyrek finale yükseldi.

Chelsea, Alman yıldızı Kai Havertz'in 44. dakikada attığı golle öne geçerken, Southampton'ın beraberlik sayısını 47. dakikada Che Adams kaydetti.

Penaltılarda Chelsea'de Alonso, Hudson-Odoi, Chilwell ve James ağları sarsarken, Mount başarılı olamadı. Southampton'da ise Armstrong, Long ve Smallbone meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, Walcott ve Smallbone ise ağları bulamadı.


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