Liverpool'da bu sezon iyi bir performans sergileyen Darwin Nunez için Chelsea iddiası geldi.



The Times'ta yer alan habere göre; Chelsea, geçtiğimiz yaz Liverpool'a Darwin Nunez için teklifte bulundu.



O dönem performansı eleştirilen ve takımdan gönderileceği konuşulan Uruguaylı yıldız için gelen bu teklifi İngiliz ekibinin düşünmeden reddettiği aktarıldı.



Liverpool ile 79 maça çıkan 24 yaşındaki forvet, 28 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.





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