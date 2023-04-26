Chelsea'nin çilesi devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Brentford'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chelsea'nin çilesi devam ediyor
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26 Nisan 2023 23:43
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Brentford'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Brentford 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 37. dakikasında Azpilicueta'nın kendi kalesine attığı golle Chelsa ilk yarıyı 1-0 yenik durumda kapattı. Maviler, ikinci yarıda topla oynama oranını yüzde 82'ye yükseltmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve 82'de Mbeumo'nun golüyle fark 2'ye çıkarak karşılaşma sona erdi.

Chelsea böylelikle galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken 39 puanda kaldı. Brentford ise 6 maç sonra kazanarak 47 puana yükseldi.

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