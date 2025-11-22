Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, deplasmanda Burnley'ye konuk oldu.
Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı. Londra ekibinin gollerini 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 23'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Burnley ise 10 puanla 17. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Chelsea, Kuzey Londra derbisinde lider Arsenal'i konuk edecek. Burnley, Brentford'a konuk olacak.
