Chelsea, Avrupa'da turun kapısını araladı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Legia Varşova'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea, Avrupa'da turun kapısını araladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2025 21:37
Son güncelleme 10 Nisan 2025 21:39
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Legia Varşova deplasmanına konuk oldu. Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0'lık skorla ayrıldı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Tyrique George ile 57 ve 74. dakikalarda Madueke attı. Chelsea'de Nkunku ise 73. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Chelsea'de ikinci yarıda oyuna giren ve iki gol atan Madueke, karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Londra'da oynanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery