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Chebet, dünya rekoru kırarak 5 bin metreyi 14 dakikadan kısa sürede koşan ilk kadın oldu

Kenyalı atlet Beatrice Chebet, 5 bin metreyi 13 dakika 58 saniyede koştu ve kendi dünya rekorunu geliştirdi.

calendar 06 Temmuz 2025 02:23
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Chebet, dünya rekoru kırarak 5 bin metreyi 14 dakikadan kısa sürede koşan ilk kadın oldu
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Kenyalı atlet Beatrice Chebet, Elmas Lig'in (Diamond League) Oregon etabında 13 dakika 58.06 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak 5 bin metreyi 14 dakikadan daha kısa sürede koşan tarihteki ilk kadın oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hem 5 bin hem de 10 bin metrede altın madalya kazanan Beatrice Chebet, ABD'deki yarışın büyük bir bölümünde Etiyopyalı Gudaf Tsegay ve Kenyalı Agnes Jebet Ngetich tarafından takip edildi.

Yarışın sonlarına doğru farkı açan Chebet, Tsegay ve Ngetich üçlüsü, kendi aralarında yarışacak duruma geldi.


Chebet, Tsegay'ın dünya rekorunu 2.15 saniye geliştirirken, Ngetich 14 dakika 01.29 saniyeyle ikinci, Tsegay ise 14 dakika 04.41 saniyeyle üçüncü oldu.

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