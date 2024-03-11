Charles Leclerc: 'Yakında baskı altına alabiliriz'

Bu sezon Ferrari ile ilk podyumunu Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Charles Leclerc önemli açıklamalarda bulundu.



Red Bull ile aradaki farkın şu an için fazla olduğunu söyleyen Leclerc, "Henüz tempoya bakmadım ama tur başına belki 0.3 ya da 0.4 saniye daha yavaş olduğumuzu tahmin ediyorum, bu da motor sporları dünyasında çok fazla." dedi.



"BASKI ALTINA ALABİLİRİZ"



Son aylarda takımın çok çalıştığını ve en fazla gelişen takım olduklarını iddia eden Charles Leclerc, "Aracın her parçasına baktığınızda, parça başına 0.01 kazanıyorsunuz. Bence son birkaç ayda en çok gelişme gösteren takım biziz çünkü son derece iyi çalışıyoruz. Bunu yapmaya devam ettiğimizde eminim ki Red Bull ile yarışacağımız zaman gelecektir. Şu anda iyi bir ivme yakalamış durumdayız, daha iyi olmak için üzerinde çalışmamız gereken alanlar bizim için çok açık, bu da sezon için olumlu bir işaret." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Red Bull'un iyileştirmeler açısından cebinde ne olduğunu bilmiyorum ve bu da tam olarak ne zaman onlarla eşleşebileceğimizi belirleyecek. Umuyorum ki çok yakında onları baskı altına alabileceğiz."





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