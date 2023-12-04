Chamberlain, Premier Lig günlerini geride bıraktı

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, 43 günlük gol hasretine Ankaragücü karşısında son verdi. 30 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de forma giydiği son iki sezonda attığı gol sayısına (3) daha şimdiden ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Chamberlain, Premier Lig günlerini geride bıraktı
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04 Aralık 2023 11:10
Son güncelleme 04 Aralık 2023 11:12
Beşiktaş'ta Ankaragücü karşısında gol atan Alex Oxlade Chamberlain, 43 gün sonra gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu, daha önce 21 Ekim 2023 tarihinde siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde ağları sarsmıştı.

PREMIER LİG'İ GEÇTİ

Toplamda 3 gole ulaşan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Premier Lig'de forma giydiği son iki sezonda attığı gol sayısına daha şimdiden ulaştı.

SONRADAN OYUNA GİRİP

Chamberlain'ın deplasmanda kaydettiği iki gol de oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi.

''NEFES ALMAK İSTİYORUZ''

1 puanın yenilgiden iyi olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Buna karşın sonuçtan dolayı üzgünüz. Sahaya üç puan için çıkmıştık. Sonuç olarak beraberlik adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" ifadelerini kulandı. 



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