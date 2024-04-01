Chamberlain'in gözü Samsunspor'a çevrildi

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Chamberlain'in 32. haftada Samsunspor'la oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Chamberlain'in gözü Samsunspor'a çevrildi
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01 Nisan 2024 12:00
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Oxlade Chamberlain, geride kalan 3,5 aylık süreçte çok sıkı çalıştı ve büyük ölçüde iyileşti.

Geçen hafta başında İstanbul'a dönen 30 yaşındaki futbolcu, bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli orta saha, her şey yolunda giderse kısa süre içinde sahalara geri dönecek.

SAMSUNSPOR MAÇINDA KADRODA

Başakşehir maçını kaçıracak olan Chamberlain'in 13 Nisan'da Samsunspor'la oynanacak 32. hafta maçında kadroda olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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