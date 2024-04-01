Chamberlain'in gözü Samsunspor'a çevrildi

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Oxlade Chamberlain, geride kalan 3,5 aylık süreçte çok sıkı çalıştı ve büyük ölçüde iyileşti.
Geçen hafta başında İstanbul'a dönen 30 yaşındaki futbolcu, bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli orta saha, her şey yolunda giderse kısa süre içinde sahalara geri dönecek.
SAMSUNSPOR MAÇINDA KADRODA
Başakşehir maçını kaçıracak olan Chamberlain'in 13 Nisan'da Samsunspor'la oynanacak 32. hafta maçında kadroda olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Geçen hafta başında İstanbul'a dönen 30 yaşındaki futbolcu, bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli orta saha, her şey yolunda giderse kısa süre içinde sahalara geri dönecek.
SAMSUNSPOR MAÇINDA KADRODA
Başakşehir maçını kaçıracak olan Chamberlain'in 13 Nisan'da Samsunspor'la oynanacak 32. hafta maçında kadroda olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.