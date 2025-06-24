Chamberlain için sürpriz talip: Burnley

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için takım aradığı Alex Oxlade Chamberlain'e Premier Lig'in yeni ekibi Burnley talip oldu.
Ada ekibinin yıllığı 1,5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat teklif ettiği Chamberlain için bonservis ödemek istemediği ve bu sorunu oyuncunun çözmesini beklediği ifade ediliyor.
Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanan 31 yaşındaki futbolcunun kalan 1,5 milyon Euro'yu Beşiktaş'tan talep edip kontratını feshetmek istediği de gelen haberler arasında yer aldı.
Ada ekibinin yıllığı 1,5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat teklif ettiği Chamberlain için bonservis ödemek istemediği ve bu sorunu oyuncunun çözmesini beklediği ifade ediliyor.
Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanan 31 yaşındaki futbolcunun kalan 1,5 milyon Euro'yu Beşiktaş'tan talep edip kontratını feshetmek istediği de gelen haberler arasında yer aldı.
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