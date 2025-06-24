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Chamberlain için sürpriz talip: Burnley

Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain'e, Premier Lig'in yeni ekibi Burnley ilgi gösteriyor.

calendar 24 Haziran 2025 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Chamberlain için sürpriz talip: Burnley
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Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için takım aradığı Alex Oxlade Chamberlain'e Premier Lig'in yeni ekibi Burnley talip oldu.

Ada ekibinin yıllığı 1,5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat teklif ettiği Chamberlain için bonservis ödemek istemediği ve bu sorunu oyuncunun çözmesini beklediği ifade ediliyor.

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanan 31 yaşındaki futbolcunun kalan 1,5 milyon Euro'yu Beşiktaş'tan talep edip kontratını feshetmek istediği de gelen haberler arasında yer aldı. 

 
 


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