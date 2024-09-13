Chamberlain için son söz Van Bronckhorst'un

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden Vincent Aboubakar bonservisiyle birlikte Atakaş Hatayspor'a transfer olurken, Alex Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey elde kaldı.
KARAR, VAN BRONCHORST'A BIRAKILDI
Siyah-beyazlılarda ayrılığa yanaşmayan ve ısrarla takımda kalarak oynamak isteyen Chamberlain'le ilgili son karar Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a bırakıldı.
OLUMLU OLURSA...
Hollandalı teknik adamın merakla beklenen kararı olumlu yönde olursa 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Chamberlain kadroya geri dönecek ve yeniden takımla antrenmanlara başlayacak.
OLUMSUZ OLURSA...
Van Bronckhorst'un olumsuz bir değerlendirme yapması halinde ise İngiliz futbolcu çalışmalarını yine takımdan ayrı olarak sürdürecek.
BEDELSİZ GELMİŞTİ
Beşiktaş, 31 yaşındaki Alex Oxlade Chamberlain'i Ağustos 2023'te Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
AMARTEY'İN ŞANSI YOK
Geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşen ve bir şans daha isteyen deneyimli orta saha oyuncusunun 14. yabancı olarak A takım listesine dahil edilebileceği aktarıldı. Chamberlain'in aksine Amartey'in kadroya dönüş şansı ise bulunmuyor. Ganalı futbolcu bugün de takımdan ayrılmazsa A takım listesinin dışında kalacak ve çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek.
KARAR, VAN BRONCHORST'A BIRAKILDI
Siyah-beyazlılarda ayrılığa yanaşmayan ve ısrarla takımda kalarak oynamak isteyen Chamberlain'le ilgili son karar Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a bırakıldı.
OLUMLU OLURSA...
Hollandalı teknik adamın merakla beklenen kararı olumlu yönde olursa 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Chamberlain kadroya geri dönecek ve yeniden takımla antrenmanlara başlayacak.
OLUMSUZ OLURSA...
Van Bronckhorst'un olumsuz bir değerlendirme yapması halinde ise İngiliz futbolcu çalışmalarını yine takımdan ayrı olarak sürdürecek.
BEDELSİZ GELMİŞTİ
Beşiktaş, 31 yaşındaki Alex Oxlade Chamberlain'i Ağustos 2023'te Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
AMARTEY'İN ŞANSI YOK
Geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşen ve bir şans daha isteyen deneyimli orta saha oyuncusunun 14. yabancı olarak A takım listesine dahil edilebileceği aktarıldı. Chamberlain'in aksine Amartey'in kadroya dönüş şansı ise bulunmuyor. Ganalı futbolcu bugün de takımdan ayrılmazsa A takım listesinin dışında kalacak ve çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek.