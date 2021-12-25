Cezayirli futbolcu, maçta hayatını kaybetti

Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar, maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cezayirli futbolcu, maçta hayatını kaybetti
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25 Aralık 2021 22:48
 Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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