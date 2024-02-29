Cezayir Milli Takımı yeni hocasını açıkladı

Cezayir Milli Takımı kariyerinde bir dönem Samsunspor'u da yöneten Vladimir Petkovic'i takımın başına getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cezayir Milli Takımı yeni hocasını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Şubat 2024 17:10
Son güncelleme 29 Şubat 2024 18:41
Cezayir Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vladimir Petkovic getirildi.

Cezayir Futbol Federasyonu, Djamel Belmadi'den boşalan teknik direktörlük görevi için Petkovic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran 60 yaşındaki Petkovic, Lugano, Young Boys, Bellinzona, Sion, Lazio, İsviçre Milli Takımı ve son olarak Bordeaux'da görev yapmıştı.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son sırayı alarak elenen Cezayir'de Belmadi'nin görevine son verilmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery