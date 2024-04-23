Çeşme'de Yarı Maraton heyecanı

Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde koşulacak. Ege'nin büyüleyici atmosferinde, tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde koşmak isteyenler Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda bir araya gelecek. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde 4 Mayıs Cumartesi günkü yarışa dahil olmak isteyenler 1 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabilecek.



Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun 21K koşusu, Çeşme'nin muhteşem manzarasında katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sunacak. Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak organizasyon, Ilıca ve Alaçatı'nın tüm güzelliklerini gözler önüne sererken, başladığı noktada sona erecek. 188 metrelik tırmanışı da içinde barındıran yarış, parkur çeşitliliği anlamında koşucuların deneyimlerini de zenginleştirecek.



Organizasyonda 21K'lık yarı maratonun yanı sıra 10K'lık ayrı bir parkur da yer alacak. 10 km'lik parkurda yarı maraton heyecanını yaşamak isteyenler için yarış, Alaçatı Şehir Merkezi'nden saat 09.00'da başlayıp, Çeşme Şehir Merkezi'nde son bulacak. 91 metrelik bir tırmanışa sahip olan 10K parkurunda ise hem yeni katılımcılar hem de tecrübeli isimler finişi liderlikle tamamlamak için mücadele verecek.



Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, yaptığı açıklamada, "Salomon dağlar ve patikalardaki koşu deneyimini beş yıl önce şehre indirerek her zamanki gibi devrimsel bir fikri ortaya atmıştır. Çok uzun zamandır her türlü yanlış basışı düzelten ayakkabı konsepti tüm dünyada kabul görmüşken Salomon tam tersi bir düşünceyle ortaya çıktı ve sizin uyum sağladığınız değil size uyum sağlayan ayakkabı fikrini ortaya attı" dedi.





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