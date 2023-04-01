Cenk Tosun'un hedefi Kadıköy'de sözleşme

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında skor katkısı yapıp yeni sözleşmeyi imzalamayı umuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'un hedefi Kadıköy'de sözleşme
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01 Nisan 2023 12:36
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun'un bir gole daha katkı vermesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak. Bu sezon resmi maçlarda 13 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli oyuncunun kontratında 'Penaltısız 15 gole katkı' ibaresi yer alıyor.

İki golü penaltıdan atan 31 yaşındaki santrforun 15 gol ya da asist katkısında sözleşmeyi devreye alacak kriteri tamamlamasına sadece bir adımı kaldı. Tosun Paşa'nın, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı skora katkı yaparak opsiyonu devreye sokmayı hedeflediği belirtildi.

Golcü futbolcuyla kısa süre içerisinde yeni kontrat için masaya oturulacak. 18 milyon TL olacak opsiyon sözleşmesinin biraz daha yukarı çekileceği ve 2 yıllık anlaşma yapılacağı gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE'YE GOLÜ YOK

Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe'ye 14 resmi maçta rakip olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere henüz gol atma başarısı gösteremedi.

 

 
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