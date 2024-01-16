Cenk Tosun: ''Semih inşallah rekorumu geçer''

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: ''Semih inşallah rekorumu geçer''
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16 Ocak 2024 23:20
Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun, 4-0 kazanılan Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptı.

Cenk Tosun, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Üst üste 3. galibiyet oldu. Kupada devam ediyoruz. Kupa bizim için bu sene çok önemli. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

Semih Kılıçsoy hakında da konuşan Cenk Tosun, ''Semih, çok iyi işler yapıyor. Ona biraz da tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben her zaman ağabeyi olarak yanıındayım. İnşallah çok golller atacak, kupalar kazanacak. Allah sakatlıklardan korusun. Benim rekorumu geçmesini istiyorum. Her zaman yanındayım dediğim gibi.'' ifadelerini kullandı.

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