Cenk Tosun, gollerine devam etti

Müsabakada Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, Süper Lig'de çıktığı 19. maçında 9. kez fileleri havalandırdı.



Milli oyuncu, ligde daha önce Ümraniyespor ve Alanyaspor maçlarında 2'şer, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor karşısında ise birer gole imza atmıştı.



Bu arada Cenk Tosun, 25. dakikada direğe takıldı. Milli futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta top direkten döndü.





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