Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 11 kişilik kadroda yer bulmaya başlayan ve golleriyle adından söz ettiren Cenk Tosun, Corendon Alanyaspor'u da boş geçmedi.



Cenk Tosun, attığı iki golle Beşiktaş'ın galibiyetinde rol oynadı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.



Karşılaşmanın 18. dakikasında kaleci Runarsson'un Cenk Tosun'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Cenk Tosun, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 50. dakikada ise kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.



Güneş'ten önce tek golünü 10. haftadaki Trabzonspor maçında atan 31 yaşındaki futbolcu, Güneş sonrası HangiKredi Ümraniyespor (2), Galatasaray, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Corendon Alanyaspor (2) karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda da Şanlıurfaspor (2) ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçmeyen Cenk, toplamda 11 gole ulaştı.



Cenk Tosun, iç sahada attığı gollerle Vodafone Park'ta en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki gol sayısını 24'e yükseltti.





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