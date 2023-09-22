Cenk Tosun Beşiktaş tarihine geçmeye hazırlanıyor

Cenk Tosun, siyah beyazlı formayla Beşiktaş tarihinin Avrupa'daki en golcü ismi olma yolunda hızla ilerliyor.
Club Brugge deplasmanında takımının tek golünü atan Cenk Tosun, böylelikle Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında toplamda 12. golünü kaydetti. Milli oyuncu böylelikle zirvedeki isim olan 14 gollü Oktay Derelioğlu'na bir adım daha yaklaştı.
Beşiktaş formasıyla toplamda 11 Avrupa kupası golü kaydeden Vincent Aboubakar da zirveye oynayan bir diğer isim olarak göze çarpıyor.
Club Brugge deplasmanında takımının tek golünü atan Cenk Tosun, böylelikle Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında toplamda 12. golünü kaydetti. Milli oyuncu böylelikle zirvedeki isim olan 14 gollü Oktay Derelioğlu'na bir adım daha yaklaştı.
Beşiktaş formasıyla toplamda 11 Avrupa kupası golü kaydeden Vincent Aboubakar da zirveye oynayan bir diğer isim olarak göze çarpıyor.