Cenk Tosun, Beşiktaş'a hayat verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın Gaziantep maçında gol yükünü üstlenen Cenkt Tosun, görevini layıkıyla yaptı.

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Cenk Tosun, Beşiktaş'a hayat verdi
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31 Ekim 2023 10:57
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın hastalığı sebebiyle yokluğunda Tüpraş Stadı'ndaki Gaziantep maçında gol yükü, Cenk Tosun'daydı. A Milli santrfor, görevini en iyi şekilde yaptı.

Cenk, 75. dakikada attığı golle skora katkı yapmayı başardı. Bir topu da direkten dönen Cenk, mücadeleci görüntüsüyle dikkat çekti. Tosun, karşılaşmanın ardından tribünlerin alkışladığı isimler arasındaydı. Tosun, Gaziantep karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ilk sayısını kaydetmiş oldu.

Öte yandan takımın ilk golünü atan Salih Uçan da hırsıyla dikkat çekti. 

 

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