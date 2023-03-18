Cenk Tosun: 'Benim için güzel bir anı'

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 de asist yapan Cenk Tosun, maçın ardından konuştu.



Cenk Tosun açıklamasında, "Bugün 18 Mart'tı. Gol sevincimle birlikte Çanakkale'de bu ülke için bütün savaşanları anmak istedim. Takım olarak güzel bir jest yaptık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir anı oldu benim için." dedi.



Karşılaşmaya değinen Cenk Tosun, "İlk 40 dakika açamadık oyunu. Çünkü, İstanbulspor 11 kişi iyi bir defans yapıyordu. Mecbur duran toptan açmamız lazımdı. Kornerden golü bularak açtık. Maçı bitirmek için 2. golü bulmamız lazım. Onu da ikinci devre bulduk. 3'üncüyü atmak yerine kendimizi yine zor durumda bıraktık. Şanssız bir gol yedik. 2-1'den sonra İstanbulspor'un pozisyonları vardı, şanslıydık. 60-665 dakika maç bizim elimizdeydi; kendi elimizle verdik. Redmond ile 3-1'i bulduk. Mutluyuz. Herkes milli takım arasına gidecek. Orada da inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." İfadelerini kullandı.



Başarılı golcü ayrıca, "Ben solda başladım, çift forvete döndük. Çift forvet oynayınca birbirimize iyi tanıdığımız için daha çok gol pozisyonuna giriyoruz. 2. golde topu kapınca Aboubakar'a döndüm hemen ve muhteşem bir gol attı. Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum. Hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaşıyorum. Aboubakar gibi bir forvet Beşiktaş'ta olduğu için mutluyum." diye konuştu.





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