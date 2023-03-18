Cenk Tosun 4 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ta bu sezonun en golcü isimlerinden Cenk Tosun, 4 maçlık suskunluğunu İstanbulspor karşısında bozdu.
Maçın 42. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kafayla topu ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.
Son golünü VavaCars Fatih Karagümrük karşısında atan Cenk; Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.
Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk 11'de yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligdeki 10 golün 9'nu tecrübeli teknik adamın görevde olduğu sürede attı. Siyah-beyazlı futbolcu gol sevincini tribünlere asker selamı vererek kutladı.
Maçın 42. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kafayla topu ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.
Son golünü VavaCars Fatih Karagümrük karşısında atan Cenk; Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.
Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk 11'de yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligdeki 10 golün 9'nu tecrübeli teknik adamın görevde olduğu sürede attı. Siyah-beyazlı futbolcu gol sevincini tribünlere asker selamı vererek kutladı.
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