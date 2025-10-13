13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Güney Sudan-Togo
16:00
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Sao Tome ve Principe-Malavi
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Moritius-Libya
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'dan forma istedi!

Her geçen gün form grafiğinde yükseliş dikkat çeken Cengiz Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın'a Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynamak istediğini iletti.

Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'dan forma istedi!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Cengiz Ünder teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istedi.

Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Antrenmanlarda hırslı ve istekli görüntüsüyle teknik heyetin alkışını alan 28 yaşındaki oyuncunun Malili yıldızın yerine Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

"KENDİME GÜVENİYORUM"


Siyah-beyazlı formayı ilk kez giydiği RAMS Başakşehir karşılaşmasında gol siftahı yapan ve 3 puanı getiren golü kaydeden Cengiz Ünder'in kendini iyi hissettiğini belirterek "Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Kendime güveniyorum" dediği öğrenildi.

MİLLİ FORMAYI YENİDEN GİYMEK İSTİYOR

Galatasaray derbisinde oyuna dahil olduktan sonra 3 kilit pas atan ve yüzde 86 pas yüzdesiyle oynayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta form grafiğini yükselterek A Milli Takım formasını yeniden giymek istiyor.

SERGEN YALÇIN ÖZELLİKLE İSTEDİ

Teknik direktör Yalçın'ın transferini özellikle istediği Cengiz Ünder, bu sezon 4 maçta toplam 82 dakika süre aldı. Beşiktaş formasıyla 1 kez ağları sallayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
