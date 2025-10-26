27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Cengiz Ünder: 'Fenerbahçe'yi yenmeye çalışacağız'

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Beşiktaş'ın golünü atan Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Ekim 2025 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder: 'Fenerbahçe'yi yenmeye çalışacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-Beyazlılar'ın golünü atan Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"PENALTIYI KAÇIRMAMIZ KÖTÜ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Cengiz Ünder, "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık." dedi. 

"DERBİYİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.