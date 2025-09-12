12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Cengiz Ünder beğenileri topladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder'in antrenmandaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.

calendar 12 Eylül 2025 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Cengiz Ünder beğenileri topladı!
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti sevindirdi.

Sol ayağının içiyle attığı şık goller sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Hazır gördüm" dediği 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında forma giymek için sabırsızlanıyor.

Takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaşan ve siyah-beyazlı formaya ısınan Cengiz'in cumartesi günü oynanacak zorlu müsabakada süre alması bekleniyor. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
