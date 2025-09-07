07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Cengiz Ünder, adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte fırsat transferi istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Cerny sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti.

CENGİZ ÜNDER BİTİYOR


Beşiktaş, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder transferine yoğunlaşmıştı.

Rotasyonda yerli bir isme ihtiyacı olduğunu bildiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim, milli oyuncu için F.Bahçe ile görüşmelere başladı.

İlk kurulan temaslarda oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı.

MAAŞ YARI YARIYA ÖDENECEK

Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.

Cengiz, kısa süre içerisinde Fenerbahçe kampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.

GEÇEN SEZON OLMAMIŞTI

Deneyimli sağ kanadın transferinden geçen sezonun devre arasında taraftar baskısı nedeniyle vazgeçilmişti.

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
