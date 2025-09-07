Cengiz Ünder, adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte fırsat transferi istiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Cerny sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti.
CENGİZ ÜNDER BİTİYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder transferine yoğunlaşmıştı.
Rotasyonda yerli bir isme ihtiyacı olduğunu bildiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim, milli oyuncu için F.Bahçe ile görüşmelere başladı.
İlk kurulan temaslarda oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı.
MAAŞ YARI YARIYA ÖDENECEK
Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.
Cengiz, kısa süre içerisinde Fenerbahçe kampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.
GEÇEN SEZON OLMAMIŞTI
Deneyimli sağ kanadın transferinden geçen sezonun devre arasında taraftar baskısı nedeniyle vazgeçilmişti.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Cerny sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti.
CENGİZ ÜNDER BİTİYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder transferine yoğunlaşmıştı.
Rotasyonda yerli bir isme ihtiyacı olduğunu bildiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim, milli oyuncu için F.Bahçe ile görüşmelere başladı.
İlk kurulan temaslarda oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı.
MAAŞ YARI YARIYA ÖDENECEK
Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.
Cengiz, kısa süre içerisinde Fenerbahçe kampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.
GEÇEN SEZON OLMAMIŞTI
Deneyimli sağ kanadın transferinden geçen sezonun devre arasında taraftar baskısı nedeniyle vazgeçilmişti.