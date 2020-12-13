Cengiz Arslan, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Valentin Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Petic'le karşılaştı.
Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Petic'le karşılaştı.
Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.