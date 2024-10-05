Cemali Sertel: 'Yukarılara çıkmak istiyoruz'

Hatayspor'un savunma oyuncularından Cemali Sertel, Trabzonspor ile berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Cemali Serteli, "Bu maçın önemi bizim için çok fazlaydı. İstediğimiz gibi oldu. Golü de bulduk ama istemediğimiz bir duran toptan golü yedik. Önümüzdeki maçlarda 3 puanları alıp alıp yukarı çıkmak istiyoruz." dedi.



Hatayspor'dan Marcelin Kilama ise, "3 puanı kazanmayı çok istedik. Sezon başından beri kazanamadık. Bunun arzusu da vardı hepimizde. Fark ediliyordu da zaten. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama sonuç böyle oldu. 3 puan için çabalıyoruz. Önümüzdeki maçta artık kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.



