Celtic: 'UEFA soykırıma ortak!'

Celtic taraftarları, Braga ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçın öncesinde pankart açtı.



Uzun yıllardır Filistin'e olan destekleriyle bilinen İskoç ekibinin taraftarları, Celtic Park'taki mücadele öncesi tribünlerde "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartını açtı.



UEFA, bazı federasyonlardan ve tribünlerden gelen İsrail'i uluslarası futboldan men etme talebini henüz gündeme getirmedi ve bu nedenle tepki topladı.



