29 Ekim

Celtic taraftarı, Filistin bayrağı yasağına aldırmadı!

Celtic'in Atletico Madrid ile karşı karşıya geldiği maçta İskoç ekibi, Filistin bayrağının açılmaması için çağrı yapsa da taraftarlar kulak asmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Celtic taraftarı, Filistin bayrağı yasağına aldırmadı!
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25 Ekim 2023 22:26
Son güncelleme 25 Ekim 2023 22:28
Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Celtic ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Celtic Kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için çağrı yaptı.

İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına rağmen buna kulak asmadı ve tribünlerde birçok Filistin bayrağı açıldı.

Öte yandan Celtic Kulübü, taraftarlarından İsrail - Filistin çatışmasıyla alakalı hiçbir pankart, bayrak veya sembolü stada getirmemelerini isterken, Celtic taraftarı, giydikleri kıyafetlerle Filistin bayrağı koreografisi yaptı.

İŞTE TRİBÜNLERDEKİ O GÖRÜNTÜ


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