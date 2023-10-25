Celtic taraftarı, Filistin bayrağı yasağına aldırmadı!

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Celtic ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.Celtic Kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için çağrı yaptı.İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına rağmen buna kulak asmadı ve tribünlerde birçok Filistin bayrağı açıldı.Öte yandan Celtic Kulübü, taraftarlarından İsrail - Filistin çatışmasıyla alakalı hiçbir pankart, bayrak veya sembolü stada getirmemelerini isterken, Celtic taraftarı, giydikleri kıyafetlerle Filistin bayrağı koreografisi yaptı.