Celtic, geri dönüp ilk kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Celtic ile Sturm Graz karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Sturm Graz, 15. dakikada Tomi Horvat ile öne geçti.



Celtic, 61. dakikada Liam Scales ve 64. dakikada Benjamin Nygren ile galibiyete uzandı.



Konuk ekipte Tochi Chukwuani, 70. dakikada direkt kırmızı kart gördü.



Avrupa Ligi'nde ilk kez kazanan Celtic, puanını 4'e yükseltti. Sturm Graz ise 3 puanda kaldı.



Celtic, bir sonraki maçında Midtjylland'a konuk olacak. Sturm Graz ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.



