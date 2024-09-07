Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Cedi Osman'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2024 19:41
Son güncelleme 07 Eylül 2024 19:43
NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya döndü.

Transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de adı geçen Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaştı.

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta!" ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edildi.

NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery