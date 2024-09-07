Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu

NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya döndü.



Transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de adı geçen Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaştı.



Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta!" ifadeleri kullanıldı.



KARİYERİ



Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edildi.



NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı.





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