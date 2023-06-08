Çebi'den Timur'a: 'Abin gelince hırlamaya başlıyorsun'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u hedef aldı.
Çebi, "Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama ağabeyiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu!" dedi.
"ÇİRKİN AÇIKLAMALAR YAPIYORSUNUZ"
Beşiktaş'ın başkanı, "5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?" ifadelerini kullandı.
"TFF BAŞKANI DA BU DÜŞÜNCELERE KATILDI!"
Çebi, "TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Çebi, "Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama ağabeyiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu!" dedi.
"ÇİRKİN AÇIKLAMALAR YAPIYORSUNUZ"
Beşiktaş'ın başkanı, "5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?" ifadelerini kullandı.
"TFF BAŞKANI DA BU DÜŞÜNCELERE KATILDI!"
Çebi, "TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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