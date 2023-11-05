Çaykur Rizespor, Gaziantep deplasmanında

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Gaziantep deplasmanında
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05 Kasım 2023 16:03
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 9. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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