Çaykur Rizespor, Gaziantep deplasmanında

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde son hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde son hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.