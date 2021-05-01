Çaykur Rizespor, Denizlispor deplasmanında

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Denizlispor deplasmanında
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01 Mayıs 2021 15:59
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligdeki son maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, 42 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Baiano, Yasin Pehlivan ve Zafer Görgen ile sarı kart cezalısı Damjan Dokovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Erik Sabo, Fernando Andrade ve Montassar Talbi, Yukatel Denizlispor maçında kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta oynanacak Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.



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