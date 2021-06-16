Çaykur Rizespor'dan Samudio'ya veda

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren Paraguaylı futbolcu Braian Samudio'ya "Güle güle Samudio" sözleriyle veda etti.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.Paraguaylı futbolcu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu Karadeniz temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu.Samudio, ilk sezonda 34, 2018-2019 sezonunda 32, 2019-2020 sezonunda 34 maçta görev alırken, 2020-2021 sezonunda ise 39 resmi maçta sahada görev alarak toplamda 139 karşılaşmada takımına katkı verdi.Samudio, Süper Lig'de 95, TFF 1. Lig'de 33 ve Türkiye Kupası'nda da 11 karşılaşmada mavili-yeşilli formayı giydi.