NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan üç karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 2-0 MAGIC



Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'e karşı Rocket Mortgage FieldHouse'da oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk turu serisinin 2. maçında 96-86 galip gelerek, seride 2-0 öne geçti.



Donovan Mitchell 23 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynayarak Cavaliers'ı galibiyete taşıdı. Jarrett Allen 16 sayı ve 20 ribaundla oynarken, Evan Mobley 17 sayı ve 7 ribaundla, Darius Garland ise 15 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla maçı tamamladı.



Magic cephesinde Paolo Banchero 21 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücaedle etti. Franz Wagner 18 sayı ve 7 ribaundla oynarken, Gary Harris 14 sayı ve 4 ribaund ekledi.



KNICKS 2-0 76ERS



New York Knicks, Philadelphia 76ers'a karşı Madison Square Garden'da oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk turu serisinin 2. maçında 104-101 galibiyete ulaşarak seride 2-0 öne geçti.



Ev sahibi takım, Jalen Brunson ve Donte DiVincenzo'nun bitime doğru arka arkaya buldukları kritik üçlük isabetleriyle skorda liderliği ele geçirerek, seride 2-0 ile öne geçmeyi başardı.



Brunson, 24 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle Knicks'in en skoreri olurken, Josh Hart 21 sayı, 15 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla, DiVincenzo ise 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Tyrese Maxey 35 sayı, 9 ribaund ve 10 asistle 76ers'ın en skorer ismiydi. Joel Embiid 34 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 1 blokla öne çıkarken, Tobias Harris 10 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



NUGGETS 2-0 LAKERS



Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'a karşı Ball Arena'da oynadığı Batı Konferansı playoff ilk turu serisinin 2. maçında 101-99 galip gelerek seride 2-0 üstünlüğü yakaladı.



Son çeyrekte 32-20 farkla geri dönen Nuggets, bu dönüşü Jamal Murray'nin maçı kazandıran şutuyla tamamladı. Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 20 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla triple-double performansı sergiledi. Michael Porter Jr 22 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Murray 20 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 2 blokla, Aaron Gordon ise 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Lakers'ta Anthony Davis, 32 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle takıma liderlik etti. LeBron James 26 sayı, 8 ribaund, 12 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçı tamamlarken, D'Angelo Russell 23 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle, Austin Reavea ise 9 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU