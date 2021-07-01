Fenerbahçe henüz teknik direktörünü açıklamamış olsa da, Steven Caulker transferinde hepsinin onayını aldı.



Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Yabancı teknik adam adayları ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki oyuncunun transferini tamamladı. Darmstadt forması giyen golcü Serdar Dursun'a imza attıran Fenerbahçe, son olarak Caulker'ı da kadrosuna katarken ilginç bir yol izledi.



Sarı-lacivertli yönetim, görüştükleri teknik adamlardan Caulker için olumlu rapor aldı. Hepsiyle bu konuda mutabakat sağlanınca imza aşamasına gelindi. Serdar Dursun yerli oyuncu olduğu için bu yönteme başvurulmadı.



Fenerbahçe uzun süredir İngiliz oyuncunun peşindeydi. Ersun Yanal'ın takımın başında olduğu dönemden bu yana bu stoperi transfer etmek için yoğun mesai harcanıyordu. Daha önce yapılan girişimler bonservis bedeline takıldı. Ancak futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi ve serbest oyuncu statüsü kazanmasının ardından transfer tamamlandı.



Yığılma var



Caulker transferi sonrası stoper bölgesinde ciddi bir yığılma yaşanıyor. Serdar, Szalai ve Caulker'ın yanı sıra, Sadık, Zanka, Lemos ve Tisserand kadroda yer alan isimler olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak için Tisserand ve Lemos'u göndermeyi düşünüyor.







