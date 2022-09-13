Castillo sahte belgeyi itiraf etti, Ekvador ihraç edilebilir

Dünya Kupası bileti alan Ekvador'un oyuncusu Bryon Castillo'nun sahte belgeyle vatandaşlık aldığı ve aslında Kolombiyalı olduğuna dair yeni belgeler ortaya çıktı.



Dailymail'in haberinde Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayınlandı. Yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verildi.



Castillo'nun ayrıca belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 doğumlu olduğu, tam adının Bayron Javier Castillo Segura değil Byron David Castillo Segura olduğunu ve sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir işadamından yardım aldığını itiraf ettiği kaydedildi. Ayrıca bu durumun Ekvador Futbol Federasyonu tarafından bilindiği ve örtbas edildiği de belgelerin içeriğinde yer aldı.



Şimdi ise gözler süren incelemeler ve açılan mahkemelerin ardından FIFA temyiz komisyonunun Perşembe günü vereceği karara çevrilmiş durumda.



FIFA'nın kararında Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihracı da gündemde olacak ve bu kararın verilmesi halinde Dünya Kupası eleme grubunu Ekvador'un hemen altında bitiren Şili turnuvaya dahil edilecek.





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