Eski NBA süperstarı Carmelo Anthony, NBA tarihinde "saf skorer" olarak gördüğü oyuncuları sıraladı.



Geçtiğimiz günlerde '7PM in Brooklyn' isimli kendi podcast'inde konuşan 39 yaşındaki eski yıldız oyuncu, NBA tarihinde saf skorer olarak gördüğü oyuncuları söyledi.



Anthony kendisi ile birlikte Kevin Durant, Tracy McGrady, Allen Iverson, Kobe Bryant, Stephen Curry, Kyrie Irving, Larry Bird, George Gervin, Bernard King, Jamal Crawford, JR Smith, Monta Ellis, Brandon Roy, Joe Johnson, Spencer Haywood, Jerry West, James Harden ve Devin Booker'ın isimlerini verdi.



Anthony, LeBron James ve Giannis Antetokounmpo gibi oyuncuların saf skorerler olmadığını ekleyerek, bununla tam olarak neyi kastettiğini ise şu şekilde açıkladı:



"Saf skorerler, sahanın neresinde ve nasıl bir durumda olursa olsun bir şekilde sayı bulabilen adamlardır. Bunlar en iyi skorerlerden, en çok sayı bulan 10 oyuncudan veya 30 sayı ortalamasına sahip birinden farklıdır. NBA tarihinde saf skorer olan 10 tane falan adam var."



Kariyerinde 28,289 sayı bulmuş olan Anthony, NBA tarihinde en skorer oyuncular arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.



